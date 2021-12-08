18 نائبا من أصول تركية و9 عرب في البرلمان الألماني

توجهت الأنظار، الأربعاء، إلى البرلمان الفيدرالي الألماني (البوندستاغ)، الذي ضم نوابا من أصول تركية وعربية، حيث جرى انتخاب أولاف شولتز (63 عاما) مستشارا جديدا للبلاد، ليطوي عهدا دام 16 عاما للمستشارة أنجيلا ميركل، كأول امرأة في هذا المنصب.

وللمرة الأولى في تاريخ ألمانيا، يضم البرلمان الفيدرالي، المنتخب في سبتمبر/أيلول الماضي، 83 نائبا من أصول أجنبية.

فمن بين 735 نائبا في البرلمان، يوجد 9 من أصول عربية، و18 من أصول تركية من أصل أكثر من 100 شخص من أصول تركية ترشحوا في هذه الانتخابات.

وسجل الألمان من أصول تركية حضورا أكبر في البرلمان الحالي، مقارنة بوجود 14 نائبا في البرلمان السابق، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

ويتوزع النواب من أصول تركية على أحزاب عديدة، فهم 9 من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار الجديد)، و5 من حزب الخضر، و3 من حزب اليسار، ونائب من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

ومن أبرز هؤلاء النواب، آيدان أوز أوغوز، التي أصبحت أول برلمانية من أصول تركية يتم اختيارها نائبة لرئيس البرلمان في ألمانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكذلك جيم أوزدمير، نائب رئيس حزب الخضر، وهو مرشح لتولي وزارة الزراعة في حكومة المستشار الألماني الجديد، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز .

وبجانب النواب ذوي الأصول التركية، فاز 9 شباب ألمان من أصول عربية بمقاعد في البرلمان وهم: رشا نصر (29 عاما) ولمياء قدور (43 عاما) وجيان عمر (36 عاما)، وثلاثتهم من أصول سورية.

ومن الأصول العراقية فازت كل من ريم العبلي-رادوفان (31 عاما)، ومهند الحلاق (31 عاما)، وقاسم طاهر صالح (28 عاما)، والأخير مولود في مدينة زاخو بإقليم كردستان شمالي العراق.

وفازت أيضا بمقاعد برلمانية كل من أميرة محمد (41 عاما) من أصول مصرية، وسناء عبدي (35 عاما) ذات أصول مغربية، بالإضافة إلى علي الديلمي (40 عاما) من أصول يمنية.