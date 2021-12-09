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استشهاد عاملين أذربيجانيين في انفجار لغم أرميني بشوشة

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 09.12.2021 17:06
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، اليوم الخميس، استشهاد عاملان أذربيجان إثر إنفجار لغم زرعته أرمينيا سابقاً بمدينة شوشة بإقليم "قره باغ".

وقالت النيابة في بيانها، إن عاملين في قطاع البناء استشهدا إثر انفجار لغم بمدينة شوشة المحررة من الاحتلال الأرميني، مضيفة أنها فتحت دعوى في الحادثة.

ومنذ إعلان أذربيجان الانتصار وتحرير إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قُتل 36 أذربيجانيا في انفجار ألغام زرعتها أرمينيا قبل انسحابها، بينهم 7 جنود، كما أصيب 153 شخصا، بينهم 109 جنود.

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