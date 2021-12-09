الاتحاد الأوروبي يعلن نيته استقبال 40 ألف أفغاني

صرحت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، أن 15 دولة عضو في الاتحاد ستستقبل 40 ألف مواطن أفغاني.

جاء ذلك في تصريح صحفي الخميس، عقب اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت يوهانسون: "إن القرار مثال رائع للتضامن، كما أنه خطوة نحو كبح الهجرة غير النظامية".

وأشارت إلى آلية التضامن الإجباري التي تعد أحد العناصر في حزمة الهجرة في الاتحاد، مضيفة: "نقترح تضمين الآلية مساهمة الأعضاء وفقا لقوتهم وحجمهم".

وذكرت جوهانسون أن فرنسا، التي ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من سلوفينيا في بداية العام المقبل، مستعدة لتشغيل هذه الآلية.