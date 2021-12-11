الشرطة تعثر على 41 مهاجرا في شاحنة في مقدونيا الشمالية

عثرت شرطة مقدونيا الشمالية على 41 مهاجرا، منهم خمسة أطفال، في عملية تفتيش روتينية لشاحنات على طريق سريع.

وقالت في بيان يوم السبت إن دورية تابعة لها أوقفت الشاحنة في وقت متأخر من الجمعة بالقرب من بلدة نيغوتينو بوسط البلاد وعثرت فيها على 41 مهاجراً من كوبا والهند مكتظين في الشاحنة.

ألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة الصربي ( 20 عاما)، وكشفت عن اسمه بالأحرف الأولى فقط، إف آر.

فيما نقل المهاجرون إلى ملجأ المهاجرين الرئيسي في بلدة جيفجيليا الحدودية جنوبي البلاد، ويعتقد أنهم دخلوا مقدونيا الشمالية بشكل غير قانوني من اليونان، وسيتم ترحيلهم.

هذه هي المجموعة الثانية الكبيرة من المهاجرين التي يعثر عليها في مقدونيا الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية.

كانت مقدونيا الشمالية يوما ما طريقا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الساعين للوصول إلى البلدان الأكثر ثراء في أوروبا. ولكن في ظل الجائحة والرقابة المشددة على الحدود العام الماضي أصبحت ألبانيا الآن هي الوجهة المرغوبة للمهاجرين القادمين عبر اليونان.