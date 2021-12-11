بقيمة 9.4 مليارات دولار.. واشنطن تصادق على صفقة أسلحة لليونان

صادقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع اليونان أربع سفن حربية بقيمة 6.9 مليارات دولار إلى جانب صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار لتحديث فرقاطة.

وذكرت الوزارة في بيانين منفصلين، الجمعة، أن التكلفة التقديرية 2.5 مليار دولار ستغطي "بيع معدات عسكرية محتملة" لليونان لتحديث الفرقاطة من فئة "ميكو"، في حين سيتم تخصيص 6.9 مليارات دولار أخرى لشراء أربع سفن حربية متعددة المهام (MMSC) ومعدات ذات صلة.

وأوضحت الوزارة أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت شهادة الموافقة اللازمة، وأخطرت الكونغرس بعملية البيع أمس الجمعة.

وقالت: "هذه الصفقة المقترحة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف في الناتو وهو شريك مهم للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

ونقل بيان الوزارة عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قولها: "ستعمل الصفقة المقترحة على تحسين قدرة اليونان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرة ردع مقاتلة فعالة لحماية المصالح البحرية والبنية التحتية لدعم موقعها الاستراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف الناتو".

وأكدت الوكالة أن عمليات بيع الأسلحة ستعزز الاستقرار والأمن البحري في منطقة شرق البحر المتوسط وستسهم في تحقيق الأهداف الأمنية والاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وذكرت أن "اليونان تساهم في عمليات الناتو في كوسوفو وكذلك في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية. ولن تجد اليونان صعوبة في استيعاب هذه المواد والخدمات في قواتها المسلحة".

ويشترط لإتمام صفقة البيع عدم اعتراض لجان الكونغرس المعنية على مصادقة وزارة الخارجية في غضون 30 يومًا.