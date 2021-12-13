الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على "فاغنر" الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عزمه فرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية، بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار".

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان، أن العقوبات ستشمل أيضا 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بالمجموعة.

وأضاف: "قامت مجموعة فاغنر بتجنيد وتدريب وإرسال عملاء عسكريين خاصين إلى مناطق النزاع حول العالم للتحريض على العنف ونهب الموارد الطبيعية وترهيب المدنيين، منتهكة بذلك القانون الدولي، وحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن مجموعة فاغنر انتهكت حقوق الإنسان في البلدان التي تنشط فيها مثل ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن المجموعة تشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي أيضا.