بروكسل.. برلمان إقليم اتحاد والونيا يدين انتهاكات الصين للأويغور

صادق برلمان إقليم اتحاد والونيا ـ بروكسل، على مشروع قرار يدين انتهاكات الصين بحق أقلية أتراك الأويغور في إقليم تركستان الشرقية "شينجيانغ" ذاتية الحكم

وقال حزب "ديفي"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نائبه صادق كوكسال، وهو من أصول تركية، اقترح مشروع القرار، وأن لجنة الشؤون العامة بالبرلمان صادقت عليه بأغلبية الأصوات.

وأكد البيان ضرورة الوقوف في وجه الممارسات التي تنتهك الحريات الثقافية والدينية وكذلك الكرامة الإنسانية.

وأوضح أن مشروع القرار سيساهم في إدانة قمع السلطات الصينية لشعب الأويغور بأكبر قدر ممكن، كما سيشجع الحكومات البلجيكية على مواجهة انتهاكات النظام الصيني.

ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تفيد تقارير غير رسمية بأن أعداد المسلمين يناهز 100 مليون من أصل نحو 1.4 مليار نسمة.