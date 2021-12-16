حلف الناتو يؤكد أن موسكو لم تتوقف عن حشد قواتها على الحدود الأوكرانية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا لم تتوقف رغم الضغوط الدولية الممارسة على موسكو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف ستولتنبرغ: "لا نرى ما يشير إلى توقف أو تباطؤ التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا، بل إنها ما زالت مستمرة".

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث التعزيزات الروسية التي تضم "عشرات الآلاف من القوات الجاهزة للقتال والدبابات والمدفعية والوحدات المدرعة والطائرات المسيرة والكثير من أنظمة الحرب الإلكترونية".

وتابع: "هذه الحشود العسكرية الكبيرة لا مبرر لها، إنها استفزازية وتزعزع الاستقرار وتقوض الأمن في أوروبا".

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخراً، وجهت دول غربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات قرب الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.