وكالة الأدوية الأوروبية تعتمد عقارا جديدا لكورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، أنها وافقت على العقار المسمى بـ "كزيفودي- Xevudy" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19).

وأفاد بيان صادر عن الوكالة، وهي الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، أن عقار كزيفودي، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركتي غلاكسو سميث كلاين GlaxoSmithKline (GSK) و فير بيونتيكنولوجي Vir Biotechnology، يمكن استخدامه من قبل البالغين والمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا ويزنون 40 كغم فما فوق.

وأوصت الوكالة بالعقار الجديد الذي يعد الثالث لعلاج كوفيد-19 بعد عقاري "ريغكيرونا" Regkirona و "رونابريف" Ronapreve، اللذين تمت الموافقة عليهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر البيان أن كزيفودي هو علاج "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" مثل سابقيه، وأنه يتكون من بروتينات مصممة للارتباط ببروتين السارس لـ SARS-CoV-2 ، والذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية.