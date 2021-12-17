موسكو تضع شروطاً صعبة لخفض التوتر في شرق أوروبا

نشرت روسيا، اليوم الجمعة، مسودات اتفاقيات أمنية تطالب باستبعاد أوكرانيا ودول أخرى في الجوار من الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وبفرض قيود على انتشار القوات ونصب الأسلحة في أوروبا.

وتدعو الوثائق التي قدمتها موسكو للولايات المتحدة وحلفائها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى فرض حظر على نشر السفن الحربية والطائرات الأمريكية والروسية في المناطق التي تستطيع منها ضرب أراضي بعضها البعض.

يأتي نشر مسودات الاتفاقيات في خضم توترات حادة حول حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، ما أثار مخاوف أوكرانية وغربية من غزو محتمل.

نفت موسكو مزاعم التخطيط لمهاجمة جارتها، ولكنها طالبت الغرب بتقديم مجموعة من الضمانات القانونية التي تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي لضم أوكرانيا ونشر أسلحة الحلف هناك، وهو ما رفضه حلف شمال الأطلسي.

قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي اقتربت من "نقطة خطيرة" مشيرا إلى أن عمليات نشر الحلف لقواته وإجراء تدريبات قرب حدود روسيا، أثارا تهديدات "غير مقبولة" لأمنها.

مسودات الاتفاقيات:

هي اتفاقية أمنية بين روسيا والولايات المتحدة ومعاهدة أمنية بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (ناتو) تضم التزامات بسحب الأسلحة والإحجام عن إجراء التدريبات قرب الحدود بين روسيا والدول الأعضاء في الحلف.

قال ريابكوف للصحفيين إن موسكو اقترحت أن تبدأ الولايات المتحدة على الفور محادثات حول المسودات المقترحة في جنيف.