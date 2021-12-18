أوروبا على أبواب إغلاق جديد ومظاهرات رافضة للإغلاقات وللتلقيح

أعلنت عدة دول أوروبية فرض تدابير أكثر صرامة لكبح الموجة الجديدة من فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، والتي حفزها المتحور "أوميكرون" سريع الانتقال.

باريس تلغي احتفالات رأس السنة:

بينما تتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19، عبر وزراء في فرنسا عن قلقهم، وشددت النمسا قيود السفر. وألغت باريس فعالية إطلاق الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة. وأغلقت الدنمارك المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والمتنزهات والمتاحف. وفرضت إيرلندا حظر تجوال من الساعة 8 مساء على المقاهي والحانات وقيدت حضور الفعاليات الداخلية والخارجية.

وبدوره، قال رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن إن القيود الجديدة ضرورية لحماية الأرواح وسبل العيش من الفيروس المنتشر.

وربما تذهب دول أخرى أبعد من ذلك. ففي هولندا، يجتمع وزراء الحكومة اليوم السبت لمناقشة نصيحة لجنة من الخبراء الذين أوصوا بتشديد الإغلاق الجزئي المطبق بالفعل.

وفي بريطانيا، حيث ارتفعت الإصابات اليومية المؤكدة بكوفيد-19 إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، عاودت الحكومة بالفعل فرض شرط وضع الكمامات في الداخل وأمرت بإظهار دليل على التطعيم أو اختبار نتيجته سلبية للكشف عن فيروس كورونا عند دخول النوادي الليلية والمناسبات الكبرى. ويحذر العلماء الآن من أن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين بالفيروس.

وفي فرنسا، أعلنت الحكومة أنها تعتزم البدء في إعطاء اللقاح للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمس الجمعة إنه مع انتشار المتحور "أوميكرون" مثل "البرق"، اقترحت الحكومة المطالبة بإثبات التطعيم لأولئك الذين يدخلون المطاعم والمقاهي والأماكن العامة الأخرى. وهذا الإجراء في انتظار موافقة البرلمان.

بيد أن هذه الخطوات سببت غضبا، فتدفق منتقدو القيود الأخيرة التي فرضها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على جادة أكسفورد ستريت، وهي منطقة تسوق شهيرة في لندن، يوم السبت. وأطلق المتظاهرون - الذين لم يلتزموا بوضع كمامات - صفارات وهتفوا قائلين "حرية"، وطلبوا من المارة نزع كماماتهم.

وقطع مئات الأشخاص حركة السير وساروا رافعين لافتات تحمل شعارات مثل "جوازات التطعيم تقتل حريتنا" و"لا تمتثلوا". وحملت لافتات أخرى صورة تجسد وجه جونسون أو وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد وعبارة "اعطوهما ركلة".

كما احتج الآلاف من معارضي متطلبات اللقاح وفرض وضع الكمامات يوم السبت في هامبورغ وبرلين ودوسلدورف ومدن ألمانية أخرى.

وفي النمسا، أوردت وسائل إعلام محلية أن الحشود المحتجة تضخمت إلى عشرات الآلاف.

وخرجت تظاهرات في باريس أيضا للتنديد باقتراح "جواز التطعيم" وغيرها من القيود الحكومية المستمرة.