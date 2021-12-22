عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق لخفر السواحل اليوناني بعد غرق قارب لمهاجرين

يجري خفر السواحل اليوناني عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق بعد غرق قارب لمهاجرين جنوبي جزيرة فوليغاندروس وفقدان العشرات.

أعلن خفر السواحل، الأربعاء، إنقاذ 12 شخصا، لكن ناجين قالوا إن القارب كان يقل 32 شخصا، فيما أبلغ أحد الناجين السلطات أن القارب كان يقل حوالي 50 شخصا.

وقال خفر السواحل إن أربع سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيتين تابعتين للقوات البحرية والجوية وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة تشارك في عملية البحث والإنقاذ.

وذكر خفر السواحل أن العملية بدأت ليلة الثلاثاء بعد تلقي معلومات تفيد بتعطل محرك قارب يقل مهاجرين وبدأت المياه تدخل القارب في وقت لاحق جنوب فوليغاندروس.

وأشار خفر السواحل إلى أن الأفراد الذين تم إنقاذهم استخدموا قاربا أصغر كان على متن القارب الكبير، وأن اثنين فقط من الـ 12 كانا يرتديان سترات نجاة. وقال الناجون للسلطات إن القارب غرق في وقت لاحق.

ولم تتضح جنسياتهم على الفور.