مقتل عسكريين روسيين في انهيار ثلجي في أوسيتيا الجنوبية

قتل عسكريان روسيان وأصيب اثنان آخران في انهيار ثلجي حدث في أوسيتيا الجنوبية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه، الثلاثاء، نائب رئيس وزارة الطوارئ في أوسيتيا الجنوبية أتساماز بيستوتس.

وقال المصدر "لقي عسكريان روسيان حتفهما وأصيب اثنان آخران في حادث انهيار ثلجي غطى نقطة حراستهم".

من جهته، أكد مصدر في الوزارة، أن "الانهيار غطى نقطة حراسة لعسكريين روس يحرسون النفق".

وأضاف: "تمت مساعدة العسكريين الثلاثة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، إلا أن أحدهم توفي في الطريق، فيما عثر على جثة عسكري رابع بالحادث".

وأشارت مصادر مطلعة في وقت سابق، إلى أن عمليات للبحث عن عسكريين اثنين كانا مفقودين بالحادث، ليتم لاحقا الإعلان عن العثور على جثة أحدهما.

وأكدت أن عمليات البحث عن عسكري خامس لا تزال مستمرة.