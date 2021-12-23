واشنطن وبروكسل تبحثان تطورات الأوضاع عند الحدود الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية والضغط السياسي الصيني على ليتوانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، الأربعاء، بحسب نيد برايس، الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال برايس في تصريحات صحفية "أكد بوريل(خلال الاتصال) التزامهم المستمر بتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة".

وأشار أن الجانبين "أكدا أهمية العمل المنسق لدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، متابعًا "كما جددا تأكيدهما أن أي هجوم عسكري روسي على أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الروسي".

وزاد الناطق باسم الخارجية قائلا "كما أعربا عن قلقهما المشترك حيال الضغط السياسي والاقتصادي المتزايد لجمهورية الصين الشعبية الصين ضد ليتوانيا، وتأثير ذلك على كل من الشركات الأمريكية والأوروبية."

الطرفان "شددا كذلك على التضامن المستمر مع ليتوانيا في مواجهة السلوك القمعي للصين، والالتزام بالعمل معًا لتعزيز المرونة الاقتصادية"، وفق المصدر نفسه.

يُشار أنّ الصين كانت قد خفّضت رسمياً علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى "القائم بالأعمال"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الشهر الماضي، احتجاجاً على فتح تايوان سفارة بحكم الأمر الواقع في فيلنيوس.