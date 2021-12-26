فرنسا.. إصابات كورونا اليومية تتخطى 100 ألف لأول مرة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، الأحد، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، في حصيلة قياسية يومية مدفوعة بالمتحور أوميكرون.

وقالت وزارة الصحة العامة، في بيان، إنها سجلت 104 آلاف و611 إصابة بكوفيد19، وهو رقم أعلى من الحصيلة القياسية التي سجلتها في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وبلغت 84 ألفا و 272.

ويأتي هذا التصاعد اللافت في الإصابات بعد أيام من تدهور الوضع الصحي في المملكة المتحدة التي تخطت إصاباتها هي الأخرى عتبة الـ100 ألف لأول مرة منذ بداية كورونا.

واخذت حصيلة الإصابات منحى جديدا بعد اكتشاف متحور "أوميكرون" شديد العدوى في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تجاوزت الإصابات بالمتحور 50 ألف إصابة في 4 ديسمبر الجاري.

وحتى الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا و9 ملايين 88 ألفا و371، من بينها 122 ألفا و 546 حالة وفاة، بحسب إحصاءات رسمية.