وقفة احتجاجية تنديداً بالاعتداء على مقبرة إسلامية في ألمانيا

نظم مواطنون مسلمون وقفة في مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي ألمانيا، للتنديد بالاعتداء الذي استهدفها عشية رأس السنة الميلادية الجديدة.

وشارك في الوقفة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى في البرلمان التركي، ظافر صاري قايا.

وبدأت الوقفة بتلاوة القرآن الكريم بصوت هارون أولو، إمام جامع إزرلون المركزي التابع لاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب).

وفي كلمة له خلال الوقفة، أشاد صاري قايا بالتضامن الذي ظهر بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والرأي العام، ضد الاعتداء على المقبرة المذكورة.

وأكد على أهمية الوقفة من حيث التنديد بالاعتداء على المقبرة، واستنكاره.

وعقب الوقفة، التقى البرلماني التركي بأقرباء أصحاب القبور التي تعرضت للاعتداء.

يشار إلى أن مجهولين قاموا بتحطيم شواهد قبور مسلمين وإلحاق الضرر بقبور في مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون.