الرئيس الفرنسي يثير مواطنيه والمعارضة بعد تصريح ناري

استخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة مبتذلة لانتقاد غير الحاصلين على اللقاح من الفرنسيين ما أثار موجة من الغضب والاحتجاج السياسي والشعبي.

ففي مقابلة نشرتها صحيفة لو باريزيان مساء الثلاثاء، استخدم ماكرون كلمة مبتذلة لانتقاد غير الحاصلين على اللقاح فيما يناقش البرلمان الإجراءات الجديدة التي ستسمح فقط للمطعمين بالتمتع الأنشطة الترفيهية مثل تناول الطعام بالخارج.

ونقلت صحيفة لو باريزيان عن الرئيس الفرنسي في مقابلة مع مجموعة من قرائها في قصر الإليزيه الرئاسي "أريد حقا أن أزعج غير الملقحين. ولذا سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية".

استخدام ماكرون لكلام مبتذل أدى إلى تصعيب مهمة البرلمان في التصديق على مقترح الجواز الصحي الجديد.

سيمنع غير الحاصلين على اللقاح من دخول أماكن مثل المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والساحات الرياضية. كما سيشترط الحصول على الجواز الصحي لركوب القطارات والحافلات بين المناطق والرحلات الداخلية.

واحتج نواب المعارضة على تصريحات ماكرون، بينما سعى وزير الصحة أوليفييه فيران للدفاع عن اختيار الرئيس للكلمات. استمرت المناقشة البرلمانية الساخنة في وقت مبكر من صباح الأربعاء ثم تم تعليقها مرة أخرى.

وقال فيران إن مقابلة ماكرون أكد أن "مقصده هو حماية السكان، قبل أي شيء".