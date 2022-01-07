الحزب الحاكم في بولندا يعترف بالتجسس على المعارضة أثناء الانتخابات

اعترف زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم في بولندا أنهم اشتروا برامج تجسس قوية من شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية نافياً استخدامها ضد المعارضة السياسية.

وقال ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم في بولندا، في مقابلة إن برنامج بيغاسوس للتجسس تستخدمه الآن أجهزة المخابرات في العديد من البلدان لمكافحة الجريمة والفساد. وأشار إلى أن بيغاسوس يمثل تقدما تقنيا مقارنة بأنظمة المراقبة السابقة التي لم تكن تتيح لأجهزة المخابرات مراقبة الرسائل المشفرة.

وتابع كاتشينسكي في مقابلة تنشر في طبعة الاثنين من مجلة "شيتشي" الأسبوعية، نشرت مقتطفات منها يوم الجمعة على موقع إخباري بولندي: "سيكون أمرا سيئا إذا لم يكن لدى الأجهزة البولندية هذا النوع من الأدوات".

تأتي المقابلة في أعقاب تقارير حصرية للأسوشيتدبرس تفيد بأن "سيتيزن لاب"، وهي جماعة مراقبة إلكترونية لأمن الانترنت بجامعة تورنتو، وجدت أن ثلاثة منتقدين للحكومة البولندية قد تم اختراقهم باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة "إن إس أو غروب".

تحققت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، بشكل مستقل من النتيجة التي توصل إليها "سيتيزن لاب" بأن السناتور كريستوف بريجسا تعرض للاختراق عدة مرات عام 2019 عندما كان يدير الحملة الانتخابية البرلمانية للمعارضة. تم التلاعب بالرسائل النصية التي سرقت من هاتف بريجسا وبثها التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة كجزء من حملة تشهير في خضم السباق، وفاز بها الحزب الشعبوي الحاكم بفارق ضئيل.

يؤكد بريجسا الآن أن الانتخابات لم تكن نزيهة لأن الحزب الحاكم كان بإمكانه الوصول إلى التفكير والخطط التكتيكية لحملته.

هزت هذه الاكتشافات بولندا، وأقامت مقارنات بفضيحة ووترغيت في السبعينيات في الولايات المتحدة وأثارت دعوات لتشكيل لجنة تحقيق في البرلمان.