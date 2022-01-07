ماكرون يؤكد تحمله "بشكل كامل" مسؤولية تصريحاته حول "تنغيص حياة غير الملقحين"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه "يتحمّل بشكل كامل" مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل التي قال فيها الثلاثاء إنه مصّمم على "تنغيص حياة غير الملقحين".

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في قصر الإليزيه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، "قد يتأثر (البعض) بتعابير تبدو لغة عامية وأتحمّل (مسؤوليتها) بشكل كامل".

وأضاف "أنا مستاء من الوضع الذي نحن فيه، الانقسام الحقيقي في البلاد هو هنا، عندما يجعل البعض من حريته، التي تصبح عدم مسؤولية، شعارًا".

وتابع "لا يعرّضون حياة الآخرين للخطر فحسب، إنما يقيّدون حرية الآخرين وهذا الأمر لا يمكن أن أقبل به".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يتحمّل أيضًا مسؤولية "استراتيجيته البسيطة: التلقيح، التلقيح، التلقيح" موضحًا أنها "حركة أوروبية بالكامل تفرض قيودًا على الأشخاص غير الملحقين".

وأردف "أقولها بكثير من الإرادة والقوة: علينا أن نفعل ذلك من أجل مجمل مواطنينا الذين يبذلون جهد تلقي اللقاح والذين يُصابون بسبب عدم مسؤولية البعض".

وختم بالقول "كان من مسؤوليتي أن أدقّ ناقوس الخطر قليلًا، وهذا ما فعلته هذا الأسبوع، كي تتقدم الأمور بشكل أسرع".

دعمت فون دير لايين موقف ماكرون، فاعتبرت أن "شهادة التلقيح هي أداة لحماية الملقّحين" مشيرةً إلى أن "هذا النقاش حول المسؤولية والحرية مهمّ جدًا في مجتمعنا خلال فترة الوباء".

وقال ماكرون الثلاثاء في مقابلة لصحيفة "لو باريزيان"، "أريد حقًا أن أنغص على غير الملقحين حياتهم. وبالتالي، سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية".

وأثارت تصريحاته عاصفة سياسية في خضمّ درس الجمعية الوطنية مشروع قانون يحوّل التصريح الصحي إلى شهادة تلقيح وقد تمّ تبنيه بصعوبة الخميس.