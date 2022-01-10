صحيفة سويسرية توثق انتهاكات مناصري ب كا كا الإرهابي لحقوق الإنسان

نشر الصحفي السويسري، وولف بيلدا، مقالة وثق فيها انتهاك 6 أشخاص من أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية لحقوق الإنسان بأن عذبوا بائع بيتزا متهمينه بالتخابر مع تركيا.

ونشرت المقالة بصحيفة Berner Zeitung بعنوان "تعذيب بائع بيتزا بمستودع في بيال"، سلّط فيه الضوء أيضاً على العلاقات القائمة بين المؤسسات الحكومية السويسرية و"بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح الصحفي السويسري أن الحادثة وقعت في مايو/ أيار 2019، بحسب ما نقله عن ملف الادعاء العام.

وأضاف أن الضحية "أيدين ك."، تعرض للتعذيب في مستودع محله لبيع البيتزا، لأكثر من 6 ساعات، على يد 6 من أتباع "بي كا كا" في البلد الأوروبي.

وأفاد بأن الإرهاببين قاموا بتعذيب الضحية والتحقيق معه، مهددين إياه بالقتل، وعاملوه بـ "وحشية"، وأجبروه على الإدلاء باعترافات، وهي اتهامات وثقته النيابة العامة أيضاً.

كما قاموا بتهديد الضحية بأسرته، فضلاً عن طعنه بأداة جارحة في ساقه.

وأشار "بيلدا" أن اثنين من المتهمين، فروا من سويسرا، فيما يتم مقاضاة الـ 4 الآخرين.