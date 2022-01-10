موسكو تؤكد لواشنطن أنها ليس لديها خطط لغزو أوكرانيا

أكدت الخارجية الروسية، مساء الإثنين، للولايات المتحدة أن ليس لديها خطط لغزو أوكرانيا، وذلك عقب محادثات وصفتها بـ "الصعبة".

جاء ذلك بحسب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرفي ريابكوف، في تصريح أدلى به عقب محادثات استمرت 8 ساعات مع نظيرته الأمريكية وندي شيرمان، اليوم، في جنيف.

وقال ريابكوف: "المحادثات كانت صعبة وطويلة ومهنية للغاية وعميقة ومفصلة، دون محاولة تزيين شيء ما أو الالتفاف على الزوايا الحادة"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضاف: "أوضحنا للزملاء الأمريكيين أنه لا خطط لدينا على الإطلاق لمهاجمة أوكرانيا ولا يمكن أن تكون هناك، وكل الإجراءات الخاصة بالتدريب القتالي تجري ضمن أراضي دولتنا".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على أنه لا داعي للقلق من أي سيناريو تصعيدي في المنطقة في هذا السياق.

بدورها، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، شيرمان، في تصريح عقب المفاوضات، إن الولايات المتحدة "غير موافقة على المقترحات الأمنية (المقدمة من الروسي) وهي ببساطة غير مجدية بالنسبة للولايات المتحدة".

ومن أجل تطبيع العلاقات، سلمت روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشروعي اتفاقيتين بشأن ضمانات الأمن الأوروبي إلى الولايات المتحدة والناتو.

وأضافت: "لن نسمح لأحد بإغلاق سياسة الباب المفتوح للناتو والتي هي دائما سياسة مركزية للحلف".

وتابعت: "لن نتخلى عن التعاون الثنائي مع الدول ذات السيادة التي ترغب في العمل مع الولايات المتحدة. ولن نتخذ قرارات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا، أو أوروبا بدون أوروبا، أو حول الناتو بدون الناتو".

وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن طرفي التفاوض بحثا أيضا إمكانية إحياء معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي انسحبت منها الولايات المتحدة في 2019.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.