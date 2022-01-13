وزيرة خارجية ألمانيا تجري زيارة إلى موسكو الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، ستجري زيارة رسمية إلى موسكو الأسبوع المقبل.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إن الزيارة التي ستمثل أول رحلة لبيربوك إلى روسيا منذ توليها منصبها في ديسمبر/ كانون أول الماضي، ستأتي يوم 18 يناير/ كانون ثاني الجاري.

وأضافت زاخاروفا أن "بيربوك ستلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بهدف إجراء تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الدولية الأكثر إلحاحا".

وأوضحت أن "الجانبان سيناقشان اقتراح روسيا بشأن الضمانات الأمنية والعلاقات الثنائية وجدول الاتصالات السياسية والتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى الاتصالات البرلمانية والإقليمية".

ولفتت المسؤولة الروسية إلى أنه "من المتوقع بالطبع الاهتمام بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجينية وحماية المناخ والبيئة".