لندن تدين احتجاز أحد مواطنيها لرهائن في كنيس في تكساس

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها اعتقلت مراهقين اثنين مساء الأحد لصلتهما بعملية احتجاز الرهائن داخل كنيس يهودي في تكساس الأميركية نفذها في نهاية الأسبوع الماضي مواطن بريطاني.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان "اعتُقل مراهقان مساء اليوم في جنوب مانشستر. وسيبقيان محتجزين لاستجوابهما". وتم تحرير الرهائن الأربعة سالمين مساء السبت في حين قضى منفّذ العمليّة من دون أن تُحدّد الشرطة ما إذا كان أنهى حياته بنفسه.

أدانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الأحد، عملية احتجاز رهائن في كنيس يهودي في ولاية "تكساس" الأمريكية، واصفة إياها بـ"العمل الإرهابي المعاد للسامية".

وكتبت تراس، في تغريدة عبر تويتر، "أتوجه بأفكاري إلى المجتمع اليهودي، وجميع الذين تضرروا من هذا العمل المشين في تكساس.. ندين هذا العمل الإرهابي والمعادي للسامية".

وأضافت: "نحن إلى جانب الولايات المتحدة للدفاع عن حقوق وحريات مواطنينا في وجه من يزرعون الكراهية".

وقبل ساعات، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي إيه) أن منفذ عملية احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية يدعى "مالك فيصل أكرم"، ويبلغ من العمر 44 عاما، ويحمل الجنسية البريطانية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس، ماثيو ديسارنو قوله إننا "نعتقد من خلال تعاملنا مع هذا الموضوع أن المهاجم كان يركز بشكل فريد على قضية واحدة، ولم يكن مرتبطًا على وجه التحديد بالجالية اليهودية، لكننا سنواصل العمل لإيجاد الدافع".

وأضاف ديسارنو أن "الخاطف تصرف بمفرده مع عدم تورط أي شخص آخر في احتجاز الرهائن".

وأكدت الشرطة المحلية، في بيان، أنه "بعد ساعات من المواجهة مع السلطات، تم إطلاق سراح جميع الرهائن، وقتل الخاطف".

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي، العملية بـ"العمل الإرهابي".

فيما اعتبرت نائبته، كامالا هاريس، في بيان، أن "الحادث يذكر الجميع بضرورة محاربة الكراهية واللاسامية في كل مكان".

وفي وقت سابق، زعمت قناة "ABC News" الأمريكية أن "المسلح هو محمد صديقي، الذي قيل إنه شقيق عافية صديق، التي اتهمت بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء استجوابها في أفغانستان عام 2008".

والسبت، احتجز شخص مسلح، عددا من الرهائن داخل كنيس يهودي في مدينة "كوليفيل" بولاية تكساس.