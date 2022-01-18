الناتو يدعو روسيا لسلسلة اجتماعات لبحث مخاوفها بشأن أوكرانيا

أعلن حلف الشمال الأطلسي "ناتو"، الثلاثاء، توجيه دعوة إلى روسيا لحضور سلسلة اجتماعات جديدة لبحث مخاوف موسكو والتوترات الأوكرانية.
وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في تغريدة على تويتر "يسرني زيارة ألمانيا ولقاء المستشار أولاف شولتز. لقد بحثنا حشود روسيا في أوكرانيا وحولها والأمن الأوروبي".
وأضاف "نواصل دعوة روسيا لخفض التصعيد والاستعداد للحوار. دعوت جميع أعضاء مجلس الناتو - روسيا لسلسلة من الاجتماعات".
واختتم، الأربعاء الماضي، اجتماع حلف شمال الأطلسي مع روسيا دون الخروج بنتائج ملموسة، حيث بقيت الأطراف متمسكة بمواقف