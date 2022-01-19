ميركل ترفض عرض عمل من الأمين العام للأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء برفض المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عرض عمل مقدم من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وذكرت وكالة الانباء الألمانية "د ب أ" أن ميركل رفضت عرض غوتيريش لترأس مجلس استشاري رفيع المستوى كجزء من مشروع إصلاحي للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة عن بيان صدار عن مكتب المستشارة الألمانية السابقة قولها إن ميركل شكرت غوتيريش، في مكالمة هاتفية أجرتها معه، الأسبوع الماضي، على الفرصة التي قدمها لها لكنها قالت إنها لن تقبل العرض.

وتجدر الإشارة أن ميركل التي كانت أول مستشارة في ألمانيا، والتي شغلت أعلى منصب بالبلاد لمدة 16 عامًا تقريبًا، لم تطلب إعادة انتخابها في عام 2021، وقالت بعد ترك المستشارية إنها لن تشارك في السياسة النشطة بعد الآن.

وكانت المستشارة الألمانية أكدت على حاجتها للراحة حيث ترغب في التمتع باستراحة للتفكير في الأمور التي تثير اهتمامها، مضيفة أنها لم يكن لديها خلال الـ 16 عاما الماضية "الوقت الكافي للقيام بذلك".

وعن أول يوم بدون لقب المستشارة، قالت ميركل "سأحاول أن أقرأ، إلى أن أشعر بالنعاس ثم أخلد للنوم وبعدها نرى ماذا سيحدث"، بحسب إعلام محلي.

كما أشارت ميركل إلى نيتها عدم قبول أول عرض يوجه لها بعد ترك المنصب "بدافع الخوف من الفراغ أو تراجع الاهتمام بها"، على حد تعبيرها.