الاتحاد الأوربي: لا يوجد سبب لسحب موظفينا من أوكرانيا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه لا يوجد أي سبب يدعو الاتحاد لسحب موظفيه وأسرهم من أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة التوترات المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا.

وأشار بوريل إلى استمرار عملية التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأردف: "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيبلغنا عن أسباب دعوة وزارته لرعايا الولايات المتحدة لمغادرة أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لن يفعل الشيء ذاته، لأننا لا نرى سببا يدعونا للقيام بهذه الخطوة".

وردا على سؤال حول احتمالية بقاء موظفي الاتحاد الأوروبي وأسرهم في أوكرانيا، قال بوريل إن الاتحاد لم يتخذ قرارا واضحا بهذا الخصوص حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أمرت عائلات موظفيها في سفارة كييف بمغادرة أوكرانيا بسبب احتمالية التدخل العسكري الروسي.

وحذرت الإدارة الأمريكية مؤخرا حلفاءها الأوروبيين من هجوم عسكري روسي محتمل، مدعية أن موسكو تخطط لتنفيذ عملية باستخدام عملاء سريين لتبرير غزو أوكرانيا.