بريطانيا.. نائبة مسلمة تقول إنها فُصلت من عملها لأسباب دينية

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء تحقيق في ادعاء نائبة من حزب المحافظين بأنها فصلت من وظيفة وزارية لأسباب مختلفة منها ديانتها الإسلامية.

وقالت وزيرة النقل السابقة نصرت غني إنه عندما أقيلت من منصبها عام 2020، أخبرها بمسؤول بأن كونها مسلمة أمر "يجعل زملاءها غير مرتاحين".

قالت نصرت لصحيفة صنداي تايمز "قيل لي إن هناك مخاوف بأنني لست موالية للحزب لأنني لم أفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا".

أعلن مارك سبنسر، المسؤول عن الانضباط الحزبي لدى المحافظين، أنه الشخص الذي تحدث إلى نصرت في عام 2020، لكنه وصف ادعاءاتها بالـ"خاطئة تماما".

قال مكتب جونسون اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء طلب من المسؤولين الحكوميين "إثبات الحقائق بشأن ما حدث".

وأضاف أن جونسون "يأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد".

حصلت نصرت على عضوية مجلس العموم عام 2015، لتصبح أول نائبة مسلمة من حزب المحافظين - وشغلت منصب وزير دولة في عام 2018.

في ذلك الوقت قال رئيسها وزير النقل آنذاك كريس غرايلينغ إن هذا دليل على أن المحافظين "حزب الفرص".

لكن البعض اتهم الحزب بالفشل في القضاء على التحيز ضد المسلمين في عهد جونسون، الذي قارن في عام 2018 النساء المحجبات ب"صناديق البريد".

أعلن وزيران بارزان في الحكومة، وهما وزير الصحة ساجد جاويد ووزير التعليم ناظم الزهاوي، دعمهما لنصرت غني، وقالا إنه يجب التحقيق في هذه المزاعم.

قال الزهاوي "يتطلب الأمر قدرا كبيرا من الشجاعة لكي يقف شخص ما ويقول: أخذ ديني في الاعتبار عندما تم تقييم ما أقوم به في عملي. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدا، ولا مجال لهذا الأمر".

عمقت مزاعم غني من الخلافات التي تعصف بحزب جونسون الحاكم الذي يتعرض للتدمير بسبب المزاعم المتعلقة بإقامة حفلات في مكتب رئيس الوزراء تنتهك قواعد الإغلاق، في الوقت الذي كانت تخضع فيه بريطانيا لقيود مكافحة فيروس كورونا.

وأغضبت مزاعم "بوابة الحزب" الكثيرين في بريطانيا، حيث تم منعهم من مقابلة الأصدقاء والعائلة لعدة أشهر خلال عامي "2020 و2021" للحد من انتشار كوفيد 19.

تخضع هذه المزاعم للتحقيق من قبل المسؤولة المدنية البارزة سو غراي، والتي سيكون تقريرها المتوقع أن يصدر هذا الأسبوع لحظة محورية لرئيس الوزراء.

أجرت غراي مقابلات مع موظفين في دواننيغ ستريت، واطلعت على سجلات المكتب، واليوم الاثنين تحدثت إلى دومينيك كامينغز مساعد جونسون السابق البارز والذي أصبح ا من أشد منتقدي رئيس الوزراء منذ مغادرته الحكومة.