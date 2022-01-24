بسبب التوتر بين روسيا وأوكرانيا.. واشنطن تطالب عائلات دبلوماسييها بمغادرة كييف

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية عائلات دبلوماسييها في أوكرانيا بمغادرتها، وذلك بسبب مخاوف من احتمالية تدخل عسكري روسي.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الوزارة، والذي أوضح أنها سمحت لموظفيها المباشرين في سفارتها بكييف بالمغادرة الطوعية، بينما طالبت أسر الدبلوماسيين بالمغادرة، كما حذرت رعاياها من التوجه إلى أوكرانيا، بسبب التوتر المتصاعد مع روسيا.

من جهة أخرى حذرت إدارة بايدن حلفاءها الأوربيين من هجوم عسكري روسي محتمل، بزعم أن موسكو تخطط لتنفيذ عملية باستخدام عملاء سريين لتبرير غزو أوكرانيا.

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، كما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال شنهاً هجوماً على أوكرانيا.

من جانبها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحرك قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا.