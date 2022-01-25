بسبب كثافة الثلوج.. اضطراب شديد في شبكة المواصلات البرية في أثينا

استيقظ السكان في أثينا وعدة مدن في وسط اليونان، الثلاثاء على طبقة كثيفة من الثلوج ما أرغم الحكومة على إعلان الثلاثاء والأربعاء يومي عطلة في منطقة أتيكا وبعض الجزر المغطاة بالثلج.

- 3500 شخص عالقون قرب أثينا:

وليل الاثنين الثلاثاء تم إجلاء "3500 سائق سيارة" كانوا عالقين بضواحي أثينا بسبب سقوط الثلوج "الاستثنائي" كما أعلن وزير الدفاع المدني والتغير المناخي خريستوس ستيليانيدس.

تم توزيع أغطية وطعام وعبوات مياه على السائقين الذين اضطر عدد كبير منهم لترك سياراتهم على قارعة الطرقات المغطاة بالثلج فيما انخفضت درجات الحرارة الى ما تحت الصفر.

اتصل بعضهم باذاعات للتعبير عن "غضبهم" وانتقاد الحكومة وشركة إدارة الطرقات السريعة المحيطة بالعاصمة بسبب هذه "الفوضى".

على تويتر انتشر بسرعة وسم "اتيكي اودوس" وهو اسم شركة إدارة الطرقات المحيطة بالعاصمة للقول "يجب تقديم دعوى ضد أتيكي اودوس التي كان عليها أن تغلق الطريق السريع". وكتب أحد المغردين "السائقون دفعوا الرسم وبقوا في الصقيع. لماذا لم ترسل كاسحات الثلوج؟".

وأوضح ستيليانيدس أن "عمليات نقل السائقين متواصلة" صباح الثلاثاء مقدما "اعتذاراته" كما فعل الاثنين عن الحوادث على الطريق السريع الذي يربط خصوصا العاصمة بالمطار.

لكن الوزير حمل المسؤولية لشركة إدارة الطرقات التي "لم تتمكن من ترك هذا المحور الذي يسلكه عدد كبير من الأشخاص، مفتوحا".

من جهتها قدمت شركة "أتيكي اودوس" اعتذاراتها أيضا عن هذه "الحوادث غير المسبوقة" على الطريق مدفوع الأجرة، لكنها أكدت أن "مشاكل السير ناجمة إما عن أعطال في السيارات او نقص خبرة السائقين الذين انتاب بعضهم الخوف".

وبضغط من الحكومة وعدت بتقديم "ألفي يورو" كعطل وضرر لكل سيارة علقت على الطريق السريع الذي تديره.

- "عار" -

وفتحت نيابة أثينا تحقيقا لتحديد المسؤوليات عن "تعرقل حركة السير" بحسب مصدر قضائي.

كان الطريق السريع وكذلك محاور طرقات رئيسية أخرى لا تزال مغلقة الثلاثاء أمام حركة السير.

وقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق في أتيكا.

وقال ديونيسيس كيوركاكيس وهو من سكان أثينا ويبلغ من العمر 79 عاما "ليس لدي كهرباء منذ مساء الاثنين، هذا عار، لو كنت أصغر سنا، لغادرت اليونان".

علقت حركة الباصات أيضا في شوارع أثينا.

وقالت أليكسيا وهي خمسينية تقيم في نيوبسيخيكو بشمال اثينا لوكالة فرانس برس إن "أثينا غير معتادة على مثل هذا الكم من الثلج".

وحدث اضطراب أيضا في حركة النقل البحري وعلقت خطوط العبارات من ميناء بيريوس، ميناء أثينا الرئيسي، الى الجزر بسبب الرياح العاتية.