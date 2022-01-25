حكومة طالبان تبحث مع ممثلين أوروبيين وأمريكيين الأوضاع بأفغانستان

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان عبدالقهار بلخي، الإثنين، أن وفداً برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي، بحث مع الممثلين الأوروبيين والأمريكيين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية والصحية وسياسة البنك المركزي في أفغانستان.

من جانبه أشاد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرازي في بيان صادر عنه، بمحادثات أوسلو التي تهدف إلى حل المشكلات التي تعاني منها أفغانستان بالوقت الحالي.

ويوم الأحد الماضي انطلقت محادثات في عاصمة النرويج أوسلو بين وفد من حركة طالبان، وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني بحضور نرويجي رسمي ومسؤولين من المجتمع الدولي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ سيطرة طالبان على أفغانستان التي تعقد فيها الحركة اجتماعات بأوروبا، حيث عُقدت سابقا محادثات في روسيا، وإيران، وقطر، وباكستان.

وأكدت طالبان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن المحادثات الرسمية الأولى لها مع الغرب على الأراضي الأوروبية ستساعد على تغيير جو الحرب.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها دعت ممثلين عن حركة طالبان إلى العاصمة أوسلو خلال الفترة بين 23 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري.