أثينا تستضيف اجتماعا للجنة الاقتصادية المشتركة التركية اليونانية

استضافت العاصمة أثينا، الأربعاء، اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا واليونان.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، إن الاجتماع انعقد برئاسة نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو، ونائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فراغوغيانيس.

وتناول الجانبان العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات المتبادلة والملفات التجارية المدرجة على أجندة الاتحاد الأوروبي والطاقة والسياحة والزراعة والجمارك والنقل.

ولفت البيان إلى أن النسخة الأخيرة من الاجتماع انعقدت عام 2010 في أنقرة، مؤكدة على أهمية إعادة عقد الاجتماع بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات، بما يتناسب مع سياسة استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية على أسس الأجندة الإيجابية والحوار بين البلدين.

وبلغ حجم التجارة بين تركيا واليونان 5.2 مليارات دولار في العام 2021، محققا زيادة بمعدل 69.2 بالمئة مقارنة مع العام 2020.