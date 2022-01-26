سعر صرف الدولار يتجاوز العتبة الرمزية لـ 80 روبلاً روسياً

تراجع سعر العملة الروسية لما دون العتبة الرمزية البالغة 80 روبلاً للدولار الواحد، لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتأثّرت مؤشرات الأسهم وأسعار صرف العملات سلباً مساء الأربعاء بحالة عدم اليقين السائدة بسبب التوترات على الحدود الأوكرانية-الروسية فيما يهدد الغرب موسكو بعقوبات شديدة إذا ما توغلت قواتها في أوكرانيا

وكانت أسواق العملات والمال الروسية شهدت الإثنين تراجعات كبيرة دفعت بالبنك المركزي الروسي إلى التدخّل وإعلان تعليق شراء العملات الأجنبية في محاولة منع للحدّ من الخسائر.

ومنذ بداية العام خسر المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو "آر تي إس" (المقوّم بالدولار) 17% من قيمته، في حين فقد الروبل حوالي 7% من قيمته مقابل الدولار و6% مقابل اليورو.

وفي نهاية العام الماضي كان سعر العملة الروسية يبلغ حوالى 75 روبلاً للدولار و85 روبلاً لليورو.

وتحدّث مركز "رنيسانس كابيتال" عن احتمال تدهور سعر صرف الروبل مقابل الدولار بنسبة 20 بالمئة في حال حصول تصعيد عسكري.

ويسود التخوّف من غزو روسي لأوكرانيا بعدما كانت موسكو قد ضمّت في العام 2014 شبهة جزيرة القرم الأوكرانية.