بوتين يقبل دعوة أردوغان لزيارة تركيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، إن دعوة أردوغان لبوتين طُرحت خلال محادثاتهما في الفترة الماضية، مضيفاً أنه كان هناك بعض التوقف من اللجنة الحكومية والمحادثات التي ترأسها الزعيمان.

ولفت إلى أن أردوغان قال إن تركيا يمكنها استضافة تلك المحادثات والفعاليات بين البلدين.

وأردف بيسكوف: "قبل بوتين دعوة أردوغان بكل سرور".

وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على أن تتحقق الدعوة عندما تتهيأ الظروف.