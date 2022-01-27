في أول اعتراف لرئيس فرنسي.. ماكرون: مذبحة المتظاهرين في مارس 1962 بالجزائر "لا تغتفر"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المذبحة التي ارتكبها الجيش الفرنسي بحق المتظاهرين في 26 مارس/آذار عام 1962 بالجزائر لا تغتفر.

ويعد هذا أول اعتراف رسمي من قبل رئيس فرنسي بحادثة القتل العشوائي للمتظاهرين من أصل فرنسي في الجزائر.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه، أمس الأربعاء، في قصر الإليزيه الرئاسي أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار، ثم انتقلوا إلى وطنهم بعد الاستقلال: "أقولها بصوت عالٍ وواضح اليوم، إن مذبحة 26 مارس 1962 لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية الفرنسية".

وكشف أن الجنود الفرنسيين أطلقوا النار على حشد من المتظاهرين في شارع "إيسلي" بالجزائر العاصمة لتأييدهم الجزائر الفرنسية، مضيفاً أنه ما كان من المفترض أن يكون عملية لضمان النظام انتهى بمذبحة.

ووقع إطلاق النار بعد أيام من توقيع فرنسا على اتفاقيات "إيفيان" في 18 مارس 1962، التي قادت لاستقلال الجزائر من الاستعمار الذي كان في الفترة من1830إلى 1962.

ويمثل الحادث بداية نزوح أكثر من 900 ألف شخص، من أصول فرنسية، من الجزائر.

وبحسب موقع فرنس 24، فقد واجه أولئك الفرنسيين، الذين تأثروا بشدة من الإحساس بالخسارة، والحنين إلى موطنهم الأصلي، التمييز في فرنسا، وعوملوا على أنهم غرباء..