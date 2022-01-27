محكمة ألمانية تحظر أنشطة لشركات على صلة بتنظيم بي كا كا الإرهابي

صادقت المحكمة الإدارية الفيدرالية في ألمانيا، على حظر أنشطة دار نشر وشركة إعلامية على صلة بتنظيم بي كا كا الإرهابي.

وخلال جلسة الاستئناف التي عقدت في مدينة لايبزيغ، حكمت المحكمة بوجود صلة بين دار "مازابوتاميا" وشركة "مير ملتيميديا" و"بي كا كا" الإرهابي.

وأوضح قرار المحكمة أن طبيعة الصلة بين الأطراف، قائمة على الجانب المالي، والفردي والتنظيمي.

وأشار إلى أن دار النشر المذكورة، ما هي إلا آلية دعاية لصالح بي كا كا، كما أنها توفر الموارد المالية للتنظيم في أوروبا، وأن أحد مسؤولي الشركة المذكورة هو أحد أعضاء التنظيم الإرهابي.

وكانت الداخلية الألمانية قد أصدرت قراراً في فبراير/ شباط 2019، بحظر أنشطة دار النشر والشركة الإعلامية المذكورتين، لوجود صلة بينهما مع التنظيم الإرهابي.

يُذكر أن ألمانيا تصنف بي كا كا كتنظيم إرهابي منذ عام 1993.