وزيرة خارجية ألمانيا تدافع عن سياسة بلادها تجاه أوكرانيا

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، عن سياسة بلادها المتعلقة بأوكرانيا، وردت على انتقاد برلين لتقديمها "الشيء اليسير" دعمًا لكييف في أزمتها الراهنة مع روسيا.

وقالت الوزيرة في كلمة أمام البرلمان الاتحادي "البوندستاغ": "ألمانيا تدعم أوكرانيا عسكريا، نحن نوفر خوذ واقية بناءً على طلب كييف، كان هذا هو الطلب الخاص الذي كنا نلبيه".

وأضافت: "يطلب البعض الآن منا بتسليم أسلحة بشكل فوري إلى أوكرانيا، في المواقف الصعبة يجب أن ينتقد المرء نفسه حيال أفعاله. يمكن كتابة بيان صحفي بسرعة، ولكن تغيير الموقف في السياسة الخارجية بمقدار 180 درجة يجب أن يتم بوعي كامل".

وتابعت بيربوك قائلةً: "يجب منع انسداد السبل الدبلوماسية، نحن بحاجة إلى تقوية أوكرانيا اقتصاديا وماليا لأن الناس في القرن الحادي والعشرين ليسوا مهددين بالمدافع فقط".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.