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روسيا: لن نشعل حربا مع أوكرانيا

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 28.01.2022 12:57
آخر تحديث في 28.01.2022 14:31
وزير الخارجية الروسي لافروف أثناء تقديمه معلومات لنواب البرلمان حول الأزمة مع الناتو بشأن أوكرانيا أسوشييتد برس وزير الخارجية الروسي لافروف أثناء تقديمه معلومات لنواب البرلمان حول الأزمة مع الناتو بشأن أوكرانيا (أسوشييتد برس)

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، التأكيد على أنه "لن نشعل حربا مع أوكرانيا" إذا كان القرار متوقفا على موسكو.

جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع ممثلين عن عدة وسائل إعلام بشأن السياسات الخارجية الروسية.

وقال: "الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا والمفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا".

وأضاف أن النقاط البناءة في الرد الغربي على "مبادرة الضمانات الأمنية" تعتمد على اقتراحات روسية سابقة.

وأمس، أعلنت واشنطن رغبتها في عقد محادثات "جادة" مع موسكو لبحث الهواجس الأمنية لكلا الطرفين في ظل احتدام الأزمة مع كييف.

وجهت الدول الغربية علي رأسها الولايات المتحدة، مؤخرا، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وتقود الولايات المتحدة تحركا دوليا لدعم كييف بالسلاح وجميع العتاد اللازم للتصدي لأي غزو روسي محتمل.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

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