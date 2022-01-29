تدريبات بحرية يونانية فرنسية مشترة شرق المتوسط

شاركت القوات المسلحة اليونانية بعدد من السفن والطائرات في دورة تدريبية عملياتية مع فرقاطة فرنسية رست مؤخراً في أثينا.

وقالت رئاسة الأركان اليونانية، السبت، إن فرقاطة "إف إس بروفينس" التابعة للبحرية الفرنسية، وصلت إلى ميناء "بيري" اليوناني.

وأضافت أن وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، ورئيس الأركان اليوناني كونستانتينوس فلوروس أجريا زيارة إلى الفرقاطة.

وأردفت أن الفرقاطة ستظل في الميناء اليوناني لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضحت أن القوات المسلحة اليونانية ستشارك بعدد من السفن والطائرات في دورة تدريبية عملياتية مع الفرقاطة الفرنسية، دون مزيد من التفاصيل.