كسراً للجمود السياسي.. انتخاب الرئيس الإيطالي لولاية ثانية من سبع سنوات

انتخب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، بعد جمود سياسي وصراع بين زعماء الأحزاب.

في وقت سابق من السبت ناشد المشرعون ماتاريلا ( 80 عاما) -الذي قال إنه غير راغب في فترة ولاية ثانية- العدول عن رأيه والموافقة على إعادة انتخابه من المشرعين في البرلمان والمندوبين الإقليميين.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من الجهود غير المثمرة للقادة السياسيين للتوصل إلى توافق بشأن مرشح للرئاسة.

فاز ماتاريلا في الجولة الثامنة من التصويت عندما حصل على الحد الأدنى من الأصوات وهو 505 المطلوب من 1009 من الناخبين المؤهلين للتصويت الرئاسي.