مسلحون يقتلون عنصرين من الشرطة الألمانية ويلوذوا بالفرار

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل عنصرين من أفرادها بالرصاص صباح اليوم الاثنين في جنوب غرب البلاد أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، مؤكدة إطلاق عملية واسعة بحثاً عن المهاجمين.

وقُتل الشرطيان، وهما رجل وامرأة، بالرصاص خلال قيامهما بعملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من بلدة كوسيل.

وقالت الشرطة إنها لا تعرف دوافع القتلة وحثت سائقي السيارات على عدم اصطحاب الركاب عابري السبيل.

وأشارت الشرطة أنه تجري حاليا عملية بحث عن مشتبهين، لافتة إلى عدم امتلاكها وصف للجناة أو السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا فيه.

ودعت الشرطة السائقين في منطقة كوسيل إلى عدم اصطحاب أي ركاب من عابري السبيل.