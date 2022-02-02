لاجئة إيرانية تقدم شكوى ضد اليونان بتهمة "التعذيب"

قدمت لاجئة إيرانية شكوى إلى إحدى هيئات الأمم المتحدة ضد السلطات اليونانية متهمة أياها بـ "تعذيبها" وضربها، قبل إبعادها عدة مرات إلى الحدود مع تركيا، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء.

وقالت بروين أ. التي تقيم الآن في ألمانيا خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت إنه "تم تقييدها بالأصفاد وتعرضت للضرب والتعذيب وكادت تقتل" خلال ست عمليات ترحيل من اليونان إلى تركيا بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو 2020.

وقدمت منظمة غير حكومية ألمانية (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان) الشكوى نيابة عنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسبما أفادت المسؤولة في المنظمة غير الحكومية هناء حقيقي خلال المؤتمر نفسه.

وأضافت حقيقي المستشارة القانونية للمنظمة غير الحكومية أن الشكوى تستهدف الدولة اليونانية بتهمة الحبس التعسفي ضمن شروط "غير إنسانية" وسوء المعاملة والإبعاد التعسفي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من برلين مقراً إن اللاجئة الشابة تمكنت من التقاط صور نادرة بهاتفها المحمول قبل ثلاث عمليات لإبعادها على الحدود بين اليونان وتركيا.

وقال ستيفانوس ليفيدس الباحث في موقع Forensic Architecture الاستقصائي "لم نشهد مثل هذه الصور من داخل نقطة حدودية من قبل".

قالت الشابة الإيرانية إنها احتُجزت في زنزانات قذرة في مركز لحرس الحدود وفي حاوية. وأشارت إلى أنها شهدت أيضًا تعرض مهاجرين آخرين للعنف بينهم أطفال وامرأة حامل.

وأضافت أن حرس الحدود أتلفوا هواتف محمولة لمهاجرين وأخذوا طعامهم وملابسهم، بحضور ممثلين لأربع منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس 360.

وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا خلال المؤتمر نفسه إن "الموت والتعذيب على حدود أوروبا أصبحا بديلاً مقبولاً من الهجرة". وأعرب عن أسفه لأن المناخ السياسي الحالي في أوروبا أكثر ميلا "للصفح" عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

تتهم العديد من المنظمات غير الحكومية اليونان بانتظام بسوء المعاملة في مخيمات المهاجرين وعمليات الإبعاد غير القانونية على حدودها، وهو ما تنفيه حكومة أثينا بشكل منهجي.