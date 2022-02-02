نواب بالبرلمان الأوكراني يرفعون أعلام دول داعمة لبلادهم

رفع نواب بالبرلمان الأوكراني أعلام دول مختلفة، من بينها التركي، تعبيراً عن شكرهم لدعم بلدهم.

وأفادت مصادر صحفية، أن العديد من نواب البرلمان الأوكراني رفعوا العديد من أعلام الدول الداعمة لبلدهم خلال الجلسة التي عقدت اليوم.

وأعرب النواب عن شكرهم لكل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وتركيا، على الدعم المقدم لبلدهم في التوتر مع روسيا.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.