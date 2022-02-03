الأمم المتحدة تدعو إلى "تحقيق عاجل" بوفاة مهاجرين تجمداً على حدود اليونان

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة مهاجرين غير نظاميين تجمداً، بعد أن جردتهم السلطات الأمنية اليونانية من ملابسهم وأجبرتهم على العودة نحو الحدود التركية.

ومع العثور على 7 جثث أخرى في منطقة إيبسالا في ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان، ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تجمدوا حتى الموت منذ أمس الأربعاء إلى 19.

وفي تصريح للأناضول، وصفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شابيا مانتو وفاة المهاجرين تجمداً بالأمر "المفجع".

وأضافت مانتو أنها تتابع القضية عن كثب مع جميع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالحادث في اليونان مؤكدة بالقول "ندعو إلى تحقيق عاجل، نكرر دعوتنا لضمان حماية أرواح وحقوق وسلامة اللاجئين والمهاجرين".

وفي سياق متصل انتقد المركز الدولي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، السلطات اليونانية التي أجبرت 19 مهاجراً على العودة إلى الحدود التركية بعد أن جردتهم من ملابسهم، مما أدى إلى مصرعهم تجمداً.

وقال بيان صادر عن المركز إن "الإنسانية تجمدت على الحدود اليونانية" مؤكداً ضرورة تطبيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتواصل السلطات التركية منذ صباح الأربعاء، تمشيط المنطقة للعثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقا في الحادثة.