الدنمارك.. إدانة ثلاثة أشخاص بالتجسس ضد إيران لحساب السعودية

أدانت محكمة دنماركية ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لحساب السعودية بين عامي 2012 و2020، في قضية تعكس امتداد التوتر بين طهران والرياض إلى أوروبا.

والرجال الثلاثة الذين تراوح أعمارهم بين 40 و51 عاما وأحدهم يحمل الجنسية الدنماركية، أعضاء في منظمة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تعتبرها إيران مجموعة إرهابية.

وستُعلن العقوبة بحقهم في آذار/مارس ويواجه المدانون حكما بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

وبعد جلسات محاكمة طويلة أجريت خلف أبواب مغلقة قضت محكمة روسكيلده في قرارها بإدنة الثلاثة بـ"جمع معلومات عن أشخاص ومنظمات، في الدنمارك والخارج وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، ونقل هذه المعلومات لجهاز استخبارات سعودي".

وكثيرا ما تتهم إيران السعودية وإسرائيل بدعم مجموعات انفصالية.

وكان أحد محامي الدفاع، غيرت ديرن، قال في دفاعه إن أنشطة المجموعة "مقاومة مشروعة ضد نظام قمعي".

وأوقف المدانون الثلاثة في شباط/فبراير 2020 ومُنحوا حماية خاصة نظرا للمخاطر المحدقة بهم.

ولم تُكشف هوياتهم.

وتعود القضية لعام 2018 عندما تعرض أحد الثلاثة لهجوم فاشل على الأراضي الدنماركية، يعتقد أن النظام الإيراني أمر به، ردا على مقتل 24 شخصا في الأحواز، جنوب غرب إيران، في أيلول/سبتمبر 2018.

نفت إيران رسميا أن تكون خططت للهجوم في الدنمارك، لكن في 2020 قضت محكمة دنماركية بالسجن سبع سنوات بحق مواطن نروجي إيراني لضلوعه في المخطط.

ودفع الهجوم السلطات الدنماركية لمراقبة أنشطة الرجال الثلاثة الأعضاء في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز".

- الدنمارك تحتج:

بعد نحو سنة ونصف سنة، أعلنت السلطات الدنماركية توجيه الاتهام لزعيم المجموعة وعضوين آخرين في المنفى.

واستدعت الحكومة الدنماركية السفير السعودي لدى كوبنهاغن واحتجت الدنمارك رسميا لدى السعودية، فيما اتهمت أجهزة الاستخبارات الدنماركية نظيراتها السعودية بتمويل عمليات غير شرعية نفذتها المجموعة.

وجاء في قرار محكمة روسكيلده إن قادة المجموعة "مذنبون بإنشاء وحدة استخبارات لحساب جهاز استخبارات سعودي مدى سنوات" مقرها، من بين أماكن أخرى، في ضاحية رينغستيد بكوبنهاغن.

ودين الثلاثة "بالترويج للإرهاب" عبر دعم أنشطة الجناح المسلّح لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

واعتبرت هيئة المحكمة أن "أنشطة هذه الحركات وهجماتها تنطوي على أعمال إرهابية وتتخطى حدود النضال المشروع من أجل الحرية".

وقد دينوا بـ"تمويل ومحاولة تمويل الإرهاب" لتلقيهم مبلغا قدره 15 مليون كرونة (نحو مليوني يورو) من جهاز استخبارات سعودي، وبسعيهم لتلقي مبلغ إضافي قدره 15 مليونا من المصدر نفسه.

والمبلغ، بحسب المحكمة، رُصد لتمويل أنشطة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

تنادي الحركة الانفصالية التي يقيم قادتها في الدنمارك وهولندا، بمنح منطقة الأحواز في جنوب غرب إيران حق تقرير المصير.