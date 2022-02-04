حرب وكالات إعلام بين روسيا وفرنسا

فتحت هيئة الرقابة على البث في فرنسا تحقيقاً حول التغطية الإخبارية للقناة التلفزيونية الحكومية الروسية "روسيا اليوم فرنسا"، فيما تتردد مخاوف حول مضمون بعض برامجها المدعومة من الكرملين.

وأكدت الهيئة التنظيمية، التي يطلق عليها اختصارا "اركوم"، إجراء التحقيق الجمعة، إلا أنها لم توضح أسباب هذه الخطوة. ومع ذلك، أشارت إلى أنها تحقق بانتظام في مخاوف حول القنوات التي تبث في فرنسا.

يشار إلى أن "روسيا اليوم فرنسا"، التي أطلقت عام 2017، هي جزء من شبكة "روسيا اليوم" التلفزيونية العالمية.

يرى كثيرون في فرنسا أن "روسيا اليوم" أداة دعاية حكومية روسية تروج للسياسة اليمينية المتطرفة أو الشعبوية. وتعرضت القناة مرارا لانتقادات من الرئيس الوسطي الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في حين أن التحقيق هو مجرد استفسار في هذه المرحلة ولا يتضمن أي قيود على برامج القناة، قالت مديرة "روسيا اليوم فرنسا"، زينيا فيدوروفا "مرحبا بكم في عالم الرقابة الجديد" ووصفت التطور ساخرة بأنه "توقيت مثالي" بعد الصعوبات الأخيرة التي واجهتها "روسيا اليوم" في ألمانيا.

كانت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الألمانية توصلت الثلاثاء إلى أن "روسيا اليوم" تفتقر إلى الإذن اللازم لبث برامجها باللغة الألمانية في البلاد.

بدأت "روسيا اليوم ألمانيا" البث منتصف ديسمبر/كانون أول باستخدام ترخيص صربي.

وردا على ذلك، أعلنت روسيا الخميس أنها تعتزم إغلاق مكتب موسكو الخاص بهيئة البث العامة الألمانية "دويتشه فيله" وسحب تصاريح عمل موظفيها، في أحدث خطوة من جانب الحكومة الروسية ضد الصحفيين الأجانب أو المستقلين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الجمعة إنها "تستنكر" قرار موسكو إغلاق أنشطة "دويتشه فيله".