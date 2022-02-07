أثينا.. متظاهرون ينددون بممارسات السلطات اليونانية مع المهاجرين

تظاهر المئات في العاصمة اليونانية أثينا الأحد احتجاجا على ممارسات القوات اليونانية بحق المهاجرين واللاجئين على الحدود مع تركيا من تجريدهم من ملابسهم ودفعهم للعودة من حيث أتوا.

حمل المشاركون في المسيرة زورقا مطاطيا، مثل الزوارق التي يستخدمها المهاجرون لعبور البحر من تركيا، ولافتة كتب عليها "أوقفوا عمليات الصد والترحيل.. أوقفوا العنف على الحدود".

وقد خرجت مظاهرة مماثلة السبت في إسطنبول، نظمتها جماعات إنسانية تركية سارت نحو القنصلية اليونانية احتجاجا على مقتل تسعة عشر مهاجرا مؤخرا قرب الحدود التركية مع اليونان.

اتهم المتظاهرون السلطات اليونانية بمصادرة ملابس المهاجرين قبل ترحيلهم مرة ثانية ليواجهوا الموت وسط درجات حرارة شديدة التدني.

ويقول المسؤولون اليونانيون إن المهاجرين الذين لقوا حتفهم لم يصلوا أبدا إلى الحدود.

وأكدت تركيا مرارا أن اليونان تنفذ عمليات صد وترحيل فوري للمهاجرين الذين يسعون لعبور الحدود البرية الشمالية الغربية أو الذين يحاولون الوصول إلى جزر بحر إيجه اليونانية.

تنفي اليونان هذه المزاعم رغم أن الحكومة عزت الفضل في الحد بشكل كبير من تدفق المهاجرين إلى تكثيف تسيير الدوريات على الحدود البرية والبحرية.

قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراشي إن "الحادث المأساوي على الحدود التركية، يسلط الضوء على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب التي تعرض حياة الناس لخطر الموت لمجرد تحقيق مكاسب اقتصادية".

وينجح المهاجرون في بعض الأحيان في الوصول إلى أوروبا برا، لكن محاولات الوصول إلى اليونان عن طريق البحر احتفت تقريبا في الآونة الأخيرة.