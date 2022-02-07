الرئيس البيلاروسي: بوتين وعدني بمنحي رتبة كولونيل في الجيش الروسي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن فلاديمير بوتين وعده بمنحه رتبة كولونيل في الجيش الروسي.

وقال في مقابلة مع الصحافي فلاديمير سولوفيوف المعروف بترويجه لسياسة الكرملين إن "بوتين برتبة كولونيل، وقد وعد بأن يمنحني رتبة كولونيل. ولم يفعل ذلك بعد".

وقال الرئيس البيلاروسي للمذيع الذي انفجر ضاحكا، بحسب مقطع فيديو بثه حساب الرئاسة البيلاروسية على منصة تلغرام، "لقد وعد بأنه سيفعل ذلك".

حاول الصحافي التشكيك في صحة تصريحات لوكاشنكو الذي أصر عليها وأكد أن وعد بوتين كان بمنحه رتبة كولونيل في "الجيش الروسي" أو "الجيش السوفياتي"، قبل أن يتابع قائلا إن الرئيس الروسي، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات السوفياتية "سيكون برتبة جنرال".

اعتاد لوكاشنكو الذي يدافع الكرملين عن نظامه بقوة بينما تقمع مينسك دون هوادة الحركة الاحتجاجية الضخمة منذ 2020 ، اطلاق التصريحات الغريبة. ولم يكشف قط عن السياق الذي وعده فيه الرئيس الروسي بالترقية العسكرية.

ورد عندما اشار الصحافي أنه من الصعب على رئيس دولة مستقلة أن يكون ضابطا في جيش دولة أخرى "هذه مشكلتي وليست مشكلتك".

كانت العلاقات مضطربة بين لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994 وموسكو. ومنذ خريف 2020 غيّر لهجته وبات يقدّم نفسه على أنه الحصن الأخير لروسيا في وجه الأطماع الغربية، حتى أنه وعد بمرافقتها في حملة عسكرية في أوكرانيا إذا لزم الأمر.

تعتمد بيلاروس بشكل كبير على الائتمانات المالية الروسية وعلى إمدادات النفط والغاز من جارتها كذلك. وتدور شائعات أن الكرملين يسعى لادماجها مع روسيا.