العثور على 3 جثث متسلقي جبال مفقودين باليونان

أعلنت خدمة الإطفاء اليونانية، الأحد، العثور على جثث 3 متسلقي جبال كانوا مفقودين منذ السبت.

وقالت خدمة الإطفاء في بيانها: "انطلق المتسلقون اليونانيون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و55 عاما، لتسلق جبل هيلموس، الذي يبلغ ارتفاعه 2355 مترًا في إقليم بيلوبونيز جنوب غربي اليونان صباح السبت.

وأضاف البيان أن "متسلقي الجبال الثلاثة أوقفوا سيارتهم في منتجع كالافريتا للتزلج، بالقرب من المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وتركوا رقم هاتف محمول مع موظفي المنتجع".

وصرح العاملون لوسائل الإعلام المحلية أنهم أطلقوا ناقوس الخطر مساء السبت، عندما لاحظوا أن السيارة لا تزال في ساحة انتظار السيارات، فيما باءت محاولات الاتصال بالرقم بالفشل.

ووفق وكالة اسوشيتد برس الأمريكية، فإن عملية البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الإطفاء قامت بإرسال فرقة إنقاذ خاصة، و22 من رجال الإطفاء، وطائرتين مروحيتين، ومشغلي طائرات بدون طيار.

وتم العثور على خوذة وسترة في وقت مبكر من بعد ظهر الأحد، وبعد عدة ساعات، تم العثور على جثث الثلاثة.

وتوقعت وسائل إعلام محلية أن انهيارا جليديا ربما اجتاح الثلاثة.