"الناتو": ندرس نشر وحدات قتالية في الجناح الجنوبي الشرقي للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يدرس إمكانية نشر وحدات قتالية إضافية في الجناح الجنوبي الشرقي للحلف لمواجهة التهديد الروسي.

جاء ذلك في تصريح صحفي الإثنين، عقب اجتماعه مع الرئيس البولندي أندريه دودا في مقر الناتو في بروكسل.

وأوضح ستولتنبرغ أن الناتو عزز وجوده في الجناح الشرقي، مشيرا إلى أنهم يدرسون نشر وحدات قتالية إضافية في الجناح الجنوبي الشرقي.

وأعرب عن امتنانه من إرسال الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى بولندا وألمانيا ورومانيا.

بدوره، ذكر الرئيس البولندي أن روسيا نشرت جنودا في بيلاروسيا وكذلك على الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى احتمال عدم سحب هذه القوات بعد نشرها.

وشدد دودا أن بلاده لا تريد توترا عسكريا في المنطقة، مضيفا أنه يتعين على الناتو عقد اجتماعات مع أوكرانيا وجورجيا ومواصلة وجودها على الحدود الشرقية والجنوبية للحلف.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.