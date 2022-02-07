ملكة بريطانيا تحدد مستقبل كاميلا بعد تولي تشارلز العرش

أعلنت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الأحد، أن كاميلا دوقة كورنويل، زوجة ابنها الأمير تشارلز ستصبح ملكة بريطانيا بعد تولي ابنها للعرش.

جاء ذلك في خطاب ألقته الملكة إليزابيث بمناسبة الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرش، لتصبح أول من يبلغ اليوبيل البلاتيني من ملوك بريطانيا.

وقالت الملكة إليزابيث: "عندما يصبح ولي العهد تشارلز ملكا، أعلم أنكم ستمنحونه ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمتموه لي، وتمنياتي الصادقة هي أنه عندما يحين ذلك الوقت، أن تعرف كاميلا باسم ملكة كونسورت لأنها تواصل خدمتها المخلصة".

من جانبها نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن أمير ويلز تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا، متأثران وفخوران.

ووفقا للقوانين الملكية، كانت كاميلا ستُمنح تلقائيا صفة ملكة عندما يصبح تشارلز ملكا، ولكن بسبب التخوف من رد فعل العامة، ثارت تكهنات بأن هذا قد لا ينطبق على تشارلز وكاميلا.

وفي عام 2005 تزوج تشارلز من كاميلا زواجاً مدنياً، بعد انفصال كلا منها من زواجها الأول وكان تشارلز قبلها متزوجا الأميرة ديانا ولكنهما انفصلا عام 1996، قبل عام من وفاتها في حادث سيارة في باريس.

وفي وقت زواجهما، كانت النية الرسمية هي أن تُعرف كاميلا باسم الأميرة القرينة، لكن في السنوات القليلة الماضية اكتنف غموض الخطط بشأن لقبها المستقبلي.

ويعتبر هذا الإعلان تدخلا كبيرا للغاية من الملكة البالغة من العمر 95 عاما، باعتبارها الشخص الوحيد الذي يمكنه تحديد الألقاب الملكية.

ووفقا للبي بي سي، يرى محللون أن الهدف من هذه الخطوة هو إزالة الحواجز التي تحول دون أن تصبح كاميلا ملكة.

واعتلت الملكة إليزابيث العرش في سن الخامسة والعشرين، عندما توفي والدها الملك جورج السادس.